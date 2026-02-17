A Roma, due uomini sono stati arrestati dopo che una giovane ha recuperato il suo cellulare rubato grazie alla geolocalizzazione. La ragazza, che aveva subito il furto, ha attivato il GPS sul dispositivo e ha scoperto dove si trovavano i malviventi. Con questa informazione, ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute subito e li hanno fermati.

Un episodio di coraggio e determinazione ha avuto luogo a Roma, dove una giovane è stata vittima di un furto del suo cellulare. Mentre era impegnata in una conversazione tramite auricolari Bluetooth, ha avvertito un’improvvisa interruzione della linea, rendendosi conto che il suo dispositivo era stato rubato. Con prontezza, ha attivato il dispositivo di geolocalizzazione e, mantenendo un contatto costante con la Sala operativa della Questura di Roma, è riuscita a rintracciare i ladri. Intervento della Polizia e Arresto dei Ladri. Giunta sul luogo dell’incidente, la giovane ha affrontato i ladri, permettendo così l’intervento tempestivo delle pattuglie delle volanti della polizia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: rubano cellulare a una giovane ma lei li geolocalizza e li fa arrestare, due in manette

