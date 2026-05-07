Un ex calciatore romano, noto per aver giocato con il T-Max, ha raccontato di aver vissuto un momento difficile legato a un rigore sbagliato contro l’Arsenal. Ora si occupa di gestione di un’attività imprenditoriale e lavora anche come autista. In un’intervista ha spiegato di non aver ancora superato quella partita e ha descritto come utilizza il suo van nel quotidiano.

A Roma è diventato T-Max dopo una notte di Champions al Bernabeu contro il Real Madrid. Max Tonetto andava su e giù sulla fascia senza fermarsi mai. Correva forte, in campo e nella vita. È partito da un campetto di Trieste, a due passi dall’osteria dei genitori, e ha conosciuto presto la sofferenza, rompendosi il crociato a vent’anni. A 32 ha coronato un sogno: “Debuttare in Nazionale”. Tonetto sarà anche quello del rigore sbagliato contro l’Arsenal negli ottavi di Champions del 2009 che costò l’eliminazione alla Roma (“Non mi è ancora andata giù, ma non è un rimpianto”) ma oggi, a 51 anni, resta soprattutto un uomo sereno. Fa mille cose, tra sport e impresa, e ogni tanto accompagna pure i tifosi romanisti sul raccordo anulare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tonetto: "A Roma ero T-Max, ma che male quel rigore... Oggi sono un imprenditore che fa anche l'autista"

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