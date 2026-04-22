Max Tonetto da calciatore ad autista Uber per ottenere i permessi | l'ex Roma ha aperto una società

Dopo aver terminato la carriera da calciatore, l’ex giocatore ha avviato una nuova attività aprendo una società. Attualmente lavora come autista Uber, un ruolo che ricopre mentre gestisce questa impresa. La sua scelta di cambiare professione ha attirato l’attenzione di alcuni media locali. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo ai dettagli della società o alle ragioni di questa transizione.

Max Tonetto dopo il ritiro dal calcio giocato si è dedicato oggi a un nuovo progetto che lo vede in questo momento nei panni di un autista Uber. L'ex terzino della Roma ha aperto una società di Ncc e per ottenere i permessi sta accumulando le previste ore di guida.🔗 Leggi su Fanpage.it

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