Max Tonetto, ex calciatore della Roma, ha scelto di lavorare come autista Uber nella capitale. Recentemente, una cliente ha chiesto di accelerare, ricevendo come risposta una battuta ispirata a un film di Alberto Sordi. La conversazione ha attirato l’attenzione sui social, dove sono stati condivisi dettagli della sua nuova attività. Tonetto si trova a gestire corse tra le vie di Roma, offrendo il suo servizio ai passeggeri della piattaforma.

“Ma non può accelerare? – Eh signora, stamo a Roma, mica stamo ar circuito de Monza” questa celebre frase di Alberto Sordi nel film il Tassinaro, ora ve la potrà dire Max Tonetto se farete richieste simili quando lui vi porterà in giro per le vie di Roma. L’ex calciatore soprannominato T-max dai tifosi giallorossi, ha giocato nella Roma e ha indossato la maglia del club capitolino dal 2006 al 2010, durante i quali ha collezionato 84 presenze, un gol e tre trofei: due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Da quel momento in avanti, se aveste bisogno di un’auto di tipo Uber nella Città Eterna, più precisamente in zona Magliana o Eur, vi potrebbe venire proprio a prendere l’ex calciatore.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Max Tonetto, da giocatore della Roma a autista Uber: ecco il motivo

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