Tommaso Natale scende in piazza | Più treni per la nostra stazione
Domani, venerdì 8 maggio, alle 16:30, si terrà una riunione presso la stazione di Tommaso Natale, organizzata da Gioele Pennino. Lo scopo è discutere sull’aumento del numero di treni disponibili nella stazione. L’iniziativa coinvolge cittadini e rappresentanti locali che intendono promuovere un incremento delle corse ferroviarie nella zona. La manifestazione si svolgerà nel piazzale antistante la stazione.
Domani, venerdì 8 maggio, si svolgerà alla stazione di Tommaso Natale a partire dalle ore 16:30 una riunione organizzata da Gioele Pennino al fine di incrementare l’offerta ferroviaria. Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini di Tommaso Natale alla settima circoscrizione, nella persona del.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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