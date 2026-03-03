Omicidio in stazione Piazza Lega-FI | Gattinoni chieda subito la zona rossa in piazza della Stazione

Da leccotoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di vent'anni è stato accoltellato e ucciso vicino alla stazione ferroviaria di Lecco. La notizia ha suscitato grande scalpore tra i residenti, mentre un rappresentante della Lega-FI ha chiesto l’istituzione immediata di una zona rossa in piazza della Stazione. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio.

La morte di un giovane di appena vent'anni, accoltellato nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco, è un fatto gravissimo che segna un'altra pagina nera per la nostra città. Sabato notte una lite è degenerata in violenza: un venticinquenne ha colpito il ragazzo al torace con un coltello. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Livorno, prorogata la zona rossa da piazza Garibaldi a piazza della Repubblica. Il prefetto: "La sicurezza è migliorata"Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, ha prorogato per altri due mesi la zona rossa in piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, via del...

Piazza Garibaldi, Piazza (Lega-FI): "Riqualificare nel rispetto della storia. Sostengo l'appello degli studiosi lecchesi"La riqualificazione di Piazza Garibaldi è un passaggio decisivo per il futuro della nostra città.

Contenuti utili per approfondire Omicidio in stazione Piazza Lega FI...

Temi più discussi: Una lite per una donna dietro all'omicidio di Cornelia. Salgono a tre gli arresti; Roma, uomo accoltellato e ucciso in strada: tre fermati; Morto il 20enne accoltellato in stazione a Lecco; Firenze, a Rifredi dopo l'omicidio: il buco nero della stazione e i continui appelli dei residenti.

Omicidio in stazione, Piazza (Lega-FI): Gattinoni chieda subito la zona rossa in piazza della StazioneIl candidato sindaco di Lega e Forza Italia chiede al primo cittadino di farsi promotore della misura nella riunione di domani al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ... leccotoday.it

OMICIDIO A LECCO, C. PIAZZA (LEGA): ATTIVARE ZONA ROSSA PER PIAZZA STAZIONELa morte di un giovane di appena vent’anni, accoltellato nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco, è un fatto gravissimo che segna un’altra pagina nera per la nostra città. Sabato notte una lite ... lecconews.news

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.