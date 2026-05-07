Tomba profanata l' ex di Pamela adesso è indagato

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, la Procura di Bergamo ha aperto un'indagine riguardo alla profanazione della tomba di Pamela Genini, la giovane donna uccisa a Milano il 14 ottobre scorso dall’ex fidanzato. In questa fase, l’ex di Pamela risulta essere iscritto nel registro degli indagati. La vicenda riguarda la possibile violazione di un luogo di sepoltura, senza ulteriori dettagli sulle accuse.

Dopo settimane di indiscrezioni, la svolta nell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dall'allora fidanzato Gianluca Soncin. L'amico ed ex compagno della giovane, il 41enne Francesco Dolci, negli ultimi tempi ospite fisso di varie trasmissioni tv dove suggeriva fantomatiche piste investigative, è indagato per vilipendio e furto di cadavere. Convocato al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, è stato raggiunto dal suo avvocato, Eleonora Prandi, e interrogato per oltre cinque ore. È stata proprio la presenza del legale e del pm Giancarlo Mancusi a far capire che quello di ieri non era uno del soliti incontri con gli investigatori che ci sono stati nell'ultimo mese e mezzo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Profanata la tomba di Pamela Genini, interrogato l'ex fidanzato - Ore 14 del 14/04/2026

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