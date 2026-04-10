Come eri vestita? Una Survivor art installation per combattere violenza di genere e stereotipi

A Saline Joniche si svolge un evento culturale che mira a sensibilizzare sulla violenza di genere e gli stereotipi. Nei giorni di sabato 11 e domenica 12 aprile, la Delegazione municipale e la biblioteca comunale in via Nazionale ospitano “Come eri vestita?”, un’installazione artistica intitolata Survivor. L’iniziativa si propone di coinvolgere il pubblico attraverso un percorso espositivo che affronta temi delicati legati alla discriminazione e alle violenze subite.

A Saline Joniche prende forma un appuntamento culturale dal forte valore simbolico e sociale: sabato 11 e domenica 12 aprile la Delegazione municipale e la biblioteca comunale di via Nazionale ospiteranno “Come eri vestita?”: la Survivor art installation che affronta in modo diretto e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Si parla di: Come eri vestita?, a Saline Joniche survivor art installation contro la violenza sulle donne.

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