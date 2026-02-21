Gruppi d' ascolto per prevenire la violenza di genere nasce Uno spazio tutto per me

L'iniziativa è promossa dal Centro Donne antiviolenza di Messina. Venerdì 25 febbraio la presentazione del progetto al Liceo Bisazza Il progetto nasce dall’esperienza del Centro Donne Antiviolenza di Messina che da anni promuove percorsi di educazione emotiva e relazionale contro ogni forma di discriminazione e violenza all’interno delle scuole cittadine. Attraverso gruppi d’ascolto strutturati, le operatrici esperte del CeDAV avranno la possibilità di creare spazi sicuri di condivisione di vissuti in un contesto protetto e non giudicante, riconoscendo i segnali di relazioni disfunzionali o violente e sviluppando competenze emotive e comunicative. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: “Violenzametro”, per prevenire e riconoscere la violenza di genere

Leggi anche: Avellino – Carabinieri diffondono il “Violenzametro” per prevenire e riconoscere la violenza di genere

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sale la febbre di Sanremo: i gruppi di ascolto spopolano online e sul divano anche a Mantova; Distretto socio-sanitario di Riccione: una rete diffusa in espansione per sostenere le persone con problemi di memoria, affette da Alzheimer e i loro caregiver; Nasce a Orvieto Culla di Luce: un nuovo gruppo di auto mutuo aiuto dedicato alla fecondazione assistita; GO! - Generazione in Orbita, 3 milioni di euro per l’attivazione giovanile. Candidature a partire dal 16 marzo. Il presidente Decaro: Fiducia nei nostri ragazzi, sosteniamo i nuovi inizi.

Dal «Fantapapa» ai gruppi di ascolto per le fumate: i social impazziti per l'elezione del nuovo Papa. E i cardinali sono su X e InstagramL’aveva detto papa Francesco che Internet è «un dono di Dio», così il mondo gli è andato dietro in fretta e questo Conclave del 2025 ora impazza sui social come non mai: a parte la tempesta di meme ... roma.corriere.it

Salute mentale, a Milano sono nati gruppi di ascolto e supporto tra pari per i giovani: Togliamo lo stigma alla sofferenza emotivaChi meglio può capire una difficoltà se non chi la sta vivendo in prima persona?. Da questa domanda prende forma +Pari – Pare, il nuovo progetto del Comune di Milano per il benessere psicologico dei ... ilfattoquotidiano.it

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA “Erano in cammino” 5° INCONTRO – Da Emmaus a Gerusalemme Il cammino da Emmaus a Gerusalemme non è soltanto uno spostamento geografico, ma un itinerario spirituale che attraversa la crisi, il disincanto - facebook.com facebook