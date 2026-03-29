Un nuovo fenomeno nato su TikTok sta facendo discutere tra insegnanti e studenti nelle scuole italiane. Si tratta di penne decorate con scritte e disegni che vengono condivise sui social, suscitando reazioni contrastanti tra chi le considera un modo per esprimersi e chi le vede come una fonte di distrazione. La presenza di queste penne nelle aule sta portando a discussioni tra il personale scolastico e gli studenti.

Un nuovo trend nato sui social sta entrando nelle aule scolastiche italiane, creando una situazione tanto curiosa quanto controversa. Si tratta delle cosiddette “Penne dell’amicizia”, una trovata creativa degli studenti che unisce gioco, collaborazione e voglia di evasione dalla routine scolastica. I video stanno diventando virali e mostrano scene surreali: ragazzi che prendono appunti collegati tra loro da strutture di carta lunghe anche metri. Se per gli studenti è un modo per rendere le lezioni più leggere, per molti professori rappresenta invece un problema serio. Il risultato è uno scontro tra due visioni opposte della vita in classe. E il dibattito è appena iniziato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Penne dell’amicizia: il nuovo trend di Tik Tok fa infuriare i professori (ma unisce gli studenti)

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