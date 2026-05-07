Tish rompe il silenzio su Amici e il contratto | ecco le conseguenze

Tish ha deciso di condividere la sua versione dei fatti riguardo alla sua partecipazione ad Amici e alle questioni legate al contratto firmato prima della finale. In un'intervista, ha spiegato cosa è accaduto dopo la conclusione del programma e quali sono state le conseguenze di questa firma sulle sue attività successive. La sua testimonianza si inserisce nel contesto delle discussioni attorno alle modalità di gestione contrattuale dei partecipanti.

Tish torna a parlare della sua esperienza ad Amici e racconta cosa è successo con il contratto firmato prima della finale. Tra attese lunghissime e un album uscito in sordina, la polemica si riaccende. Una storia che fa ancora discutere. Tish torna a far parlare di sé e lo fa con parole che riaprono una pagina molto discussa del suo percorso ad Amici. Ospite di VitaVera Podcast, la cantante ha ripercorso uno dei momenti più delicati della sua carriera, raccontando cosa è successo poco prima della finale del talent e perché quel contratto discografico, firmato in un momento decisivo, le ha lasciato un ricordo profondamente amaro. Un racconto che ha subito acceso il gossip intorno al suo nome, ma che soprattutto riporta l’attenzione su un tema molto più ampio: il rapporto tra giovani artisti, major e scelte prese sotto pressione.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Tish rompe il silenzio su Amici e il contratto: ecco le conseguenze. Notizie correlate Leggi anche: Lloyd Kelly rompe il silenzio: “Razzismo inaccettabile, le parole hanno conseguenze” Stefano De Martino rompe il silenzio su Sanremo: Ecco svelati i primi indizi!Stefano De Martino, ospite di Che Tempo Che Fa, ha parlato per la prima volta del prossimo Festival di Sanremo dopo l’annuncio ufficiale.