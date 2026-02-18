Lloyd Kelly rompe il silenzio | Razzismo inaccettabile le parole hanno conseguenze

Lloyd Kelly ha parlato dopo essere stato bersagliato da insulti razzisti sui social, causando scalpore tra i tifosi della Juventus. Il difensore inglese ha deciso di condividere la sua esperienza, sottolineando quanto le parole offensive possano ferire profondamente. Kelly ha anche espresso rabbia e delusione per il comportamento di alcuni supporter, che hanno scritto messaggi discriminatori dopo la sconfitta in Champions League. La sua denuncia mette in luce il problema delle offese online, che continuano a colpire atleti di alto livello. La questione resta al centro del dibattito nella città di Torino.

Torino trema per il caso Lloyd Kelly. Il difensore della Juventus ha rotto il silenzio dopo la disfatta di Istanbul, denunciando pubblicamente i gravi attacchi razzisti ricevuti via social. Il centrale inglese, finito nel mirino della critica per la prestazione incolore nel 5-2 subito contro il Galatasaray, è stato bersagliato da insulti discriminatori che hanno travalicato il perimetro sportivo. Il post incriminato, un becero invito a “tornare allo zoo”, ha innescato la reazione immediata del calciatore nella mattinata post-gara. Kelly ha scelto di rispondere frontalmente alla deriva d’odio, ribadendo la propria posizione con un messaggio di estrema fermezza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Lloyd Kelly rompe il silenzio: “Razzismo inaccettabile, le parole hanno conseguenze” Leggi anche: Elodie rompe il silenzio e replica al giornalista, le sue parole SIGNORINI ROMPE IL SILENZIO DOPO LE ACCUSE DI CORONA. ECCO LE SUE PAROLEAlfonso Signorini decide di intervenire dopo le recenti polemiche sollevate da Fabrizio Corona e altri protagonisti del Grande Fratello Vip. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Kelly rompe il silenzio sui social dopo la serata di San Siro: il messaggio del difensore inglese, che guarda già alle prossime gare - FOTO. Juventus, insulti razzisti a Kelly: Questo non lo accetto, cosa è successoLloyd Kelly risponde sui social ad un commento razzista nei suoi confronti. msn.com Kelly, il riscatto Juve ora è anche ufficiale: l'annuncio del NewcastleLloyd Kelly e la Juventus ancora insieme. L'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo è arrivato dal Newclastle, ormai ex club del calciatore, che ha annunciato la cessione dopo il prestito di ... tuttosport.com Il difensore della Juventus, Lloyd Kelly, è stato vittima di insulti razzisti sui social. Il bianconero ha postato nelle proprie storie di Instagram il commento di un utente sul suo profilo con la frase "Torna allo zoo" ed ha risposto: "Le critiche fanno parte della vita e a facebook Solidarietà a Lloyd #Kelly a cui è stato rivolto un insulto razzista su Instagram. Con te fratello. Sempre. Forza Lloyd x.com