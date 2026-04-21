Durante la trasmissione televisiva, un noto conduttore e ballerino italiano ha commentato per la prima volta il prossimo Festival di Sanremo, dopo che l’evento è stato annunciato ufficialmente. Ha partecipato come ospite e ha fornito alcune anticipazioni sui progetti legati alla manifestazione musicale. La sua presenza in diretta ha attirato l’attenzione di pubblico e media, che hanno seguito con interesse le sue dichiarazioni.

Stefano De Martino, ospite di Che Tempo Che Fa, ha parlato per la prima volta del prossimo Festival di Sanremo dopo l’annuncio ufficiale. Tra battute, consapevolezza e primi segnali sul lavoro in corso, il conduttore ha fatto capire che un’idea sul Festival esiste già e che l’obiettivo sarà lasciare un segno vero. Stefano De Martino ha scelto il salotto di Che Tempo Che Fa per la sua prima vera uscita televisiva dopo l’annuncio che lo porterà a guidare e dirigere artisticamente il prossimo Festival di Sanremo. Non è stata una semplice ospitata promozionale, ma un passaggio molto osservato, perché è arrivato davanti a Fabio Fazio, uno che il Festival lo ha vissuto e condotto tre volte e che, per esperienza, conosce bene il peso di quella macchina enorme chiamata Sanremo.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Stefano De Martino rompe il silenzio su Sanremo: Ecco svelati i primi indizi!

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