Tiro a Volo CdM Almaty | Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali di Skeet En-plein per Pittini nel Ranking

Durante la prima giornata di competizione al Tiro a Volo di Almaty, il campione olimpico ha totalizzato 74 colpi su 75, posizionandosi al secondo posto assoluto. Nella categoria femminile, Bartolomei si è piazzata seconda con 71 su 75, alle spalle dell’atleta azera. Nel ranking generale, Pittini ha concluso con il massimo punteggio, ottenendo un en-plein.

Il campione olimpico chiude la prima giornata con 7475, secondo assoluto. Bartolomei seconda tra le donne con 7175 alle spalle dell’azera Jafarova. Domani alle 12:30 le finali, venerdì arriva il Trap. Si è conclusa la prima giornata di qualificazione dello Skeet alla Coppa del Mondo ISSF di Almaty, in Kazakistan. I 75 piattelli di apertura hanno già delineato un quadro chiaro in campo maschile e femminile, con due azzurri ben posizionati in vista delle finali di domani. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Tiro a volo: Rossetti in lizza per la finale dopo i primi 75 piattelli dello skeet ad Almaty. Percorso netto per Pittini Tiro a volo, Bartolomei in corsa dopo i primi 75 piattelli dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di AlmatyMartina Bartolomei chiude in modo positivo la prima giornata dedicata alle qualifiche dello skeet femminile, segmento valido per la Coppa del Mondo... Contenuti di approfondimento Si parla di: L’Agenda Nascosta dello Sport | Maggio 2026. Tiro a Volo, CdM Almaty: Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali di Skeet. En-plein per Pittini nel RankingIl campione olimpico chiude la prima giornata con 74/75, secondo assoluto. Bartolomei seconda tra le donne con 71/75 alle spalle dell'azera Jafarova. Domani all ... sportface.it Tiro a volo, Bartolomei in corsa dopo i primi 75 piattelli dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di AlmatyMartina Bartolomei chiude in modo positivo la prima giornata dedicata alle qualifiche dello skeet femminile, segmento valido per la Coppa del Mondo 2026 ... oasport.it