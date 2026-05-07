Tiro a Segno Agnese Formieri vola in Francia E’ terza in coppia con Roberto

Agnese Formieri ha partecipato alla Alpen Cup 2026 a Chambéry, in Francia, una competizione internazionale di tiro a segno che ha visto la presenza di nazionali provenienti da Italia, Francia, Austria, Svizzera e Svizzera. La tiratrice italiana si è classificata terza in coppia con il suo partner, ottenendo un piazzamento di rilievo in una competizione che si svolge ogni anno tra le migliori rappresentative europee.

Trasferta ricca di soddisfazioni per Agnese Formieri, a Chambéry, in Francia, dove si è disputata l’edizione 2026 dell’ Alpen Cup, competizione internazionale riservata ai tiratori delle nazionali di Italia, Francia, Austria, Svizzera e Germania. Nelle prime giornate di gara, nella specialità di carabina 10 metri juniores donne, Agnese ha conquistato una brillante medaglia di bronzo al termine di una gara molto combattuta e di alto livello tecnico. Dopo la qualificazione, che la vedeva al secondo posto con 626,9 punti, l’azzurra, appartenente alla Asd tiro a segno di Bondeno, in finale ha saputo mantenere concentrazione e solidità, chiudendo al terzo posto alle spalle delle svizzere Alicia Beer e Alina Schmid.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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