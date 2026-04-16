Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono al centro di voci riguardanti una possibile crisi nella loro relazione. Dopo aver partecipato a

Cosa sta succedendo tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo? La loro storia d'amore fino a poco tempo fa sembrava procedere a gonfie vele dopo Uomini e Donne ma le cose a quanto pare sono cambiate ultimamente. Da quando hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi insieme si sono fatti a vicenda molte importanti dediche sui social, ospiti a Uomini e Donne si sono anche resi protagonisti di un romantico momento. L'ex cavaliere le ha chiesto di sposarlo e lei ha accettato con grande gioia ed entusiasmo. Nelle scorse ore però l'ex dama ha fatto preoccupare i loro fan rivelando che stanno vivendo un momento di crisi. Periodo...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Agnese e Roberto verso la rottura? “Momento delicato nella nostra coppia”

Uomini e donne, Agnese e Roberto primo Natale di coppia

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