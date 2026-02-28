Chi sono Agnese e Roberto | la storia della coppia nata a Uomini e Donne

Agnese e Roberto sono una delle coppie formate durante l’attuale edizione di Uomini e Donne. La loro relazione si è sviluppata nel corso del programma e si prevede che si sposeranno nel 2027. La coppia ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che seguono con interesse il percorso sentimentale dei due protagonisti. La loro storia continua a essere al centro dell’attenzione del pubblico.

Agnese e Roberto sono una delle nuove coppie nate nel corso dell’attuale edizione di Uomini e Donne e che convolerà a nozze nel 2027. Oggi i due volti tv saranno tra gli ospiti di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 sul Canale 5. Agnese De Pasquale è uno dei nomi noti del dating show di Maria De Filippi. Di origini modenesi, Agnese ha due figli Emma ed Andrea e lavora in una scuola dell’infanzia ed un master in criminologia. Alessio Pili Stella e Giuseppe Molonia sono due degli uomini con il quale ha intrapreso una conoscenza nel programma tv, per poi ritornare nel corso della nuova edizione, dove ha conosciuto Roberto Priolo. Nel giro di pochi mesi l’uomo ha rapito il cuore della 42enne. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

