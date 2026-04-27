Beccati col cellulare mentre guidano | scatta il ritiro della patente per 83 automobilisti

Da inizio anno, la Polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare ha ritirato complessivamente 83 patenti di guida a automobilisti sorpresi a usare il cellulare durante la marcia. Gli agenti hanno effettuato controlli specifici per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Quando viene rilevato un uso improprio dello smartphone, la patente viene immediatamente ritirata e consegnata agli interessati.

Dall’inizio dell’anno la Polizia locale dell'Unione Rubicone e Mare ha ritirato 83 patenti di guida per uso dello smartphone durante la marcia. In 10 di questi casi è scattata anche l’ulteriore sanzione della "sospensione breve": si tratta di una misura introdotta con le modifiche al Codice della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Guidano senza patente, due automobilisti nei guai a BrugherioBrugherio (Monza e Brianza), 24 febbraio 2026 – Automobilisti che circolano con patenti revocate. Ubriaca, travolge un giovane che attraversa la strada: scatta la denuncia e il ritiro della patenteTre incidenti in venti giorni stando agli ultimi controlli dei carabinieri di Pordenone, Sacile e Spilimbergo sul territorio in modo da limitare e...