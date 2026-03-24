L’operazione di Poste Italiane per acquisire una quota di maggioranza di Tim ha generato sorpresa tra gli addetti ai lavori. La proposta, considerata una delle più significative nel settore delle telecomunicazioni, ha portato a un confronto tra le parti coinvolte. Contestualmente, si parla di una possibile fine dell’attuale gestione di alcuni dirigenti di Tim, con un impatto immediato sulla struttura aziendale.

L’ Opas lanciata da Poste su Tim, che sancisce la fine della madre di tutte le privatizzazioni, ha colto di sorpresa un po’ tutti. Compresa la stessa ex monopolista dei telefoni. E in particolare il suo amministratore delegato Pietro Labriola. Il manager è stato tenuto all’oscuro fino alla fine su questa operazione con cui Poste punta a comprare il 100 per cento di Tim e delistarla dalla Borsa. Ma cosa succederà ora? Tra il management dell’ex Telecom si respira una certa preoccupazione. Pietro Labriola (foto Imagoeconomica). Poste vuole puntare su dirigenti graditi e funzionali. L’obiettivo di Poste è creare un ramo del Gruppo sul modello di altri già esistenti, come Poste Vita o Banco Posta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’arrivo di Poste e i manager di Tim con le ore contate: Labriola game over

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Tutto quello che riguarda L'arrivo di Poste e i manager di Tim...

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L'ancienne adjointe à la secrétaire générale du gouvernement, occupait ce poste aussi prestigieux que stratégique depuis le 1er avril 2025.https://l.lefigaro.fr/6nWm - facebook.com facebook

“L'opa di Poste su Tim corregge l'errore delle privatizzazioni” dice Berbabè, ex ad di Telecom. Di @MRosariaMarche2 x.com