Il consiglio di amministrazione di Tim si riunirà il prossimo lunedì 13 aprile per scegliere i consulenti tecnici che valuteranno l’offerta di acquisizione e scambio presentata da Poste. La decisione arriva in un momento di confronto tra le due aziende, con attenzione alle eventuali implicazioni di mercato e alle strategie future. La riunione si concentrerà sulla selezione degli advisor incaricati di analizzare nel dettaglio le proposte ricevute.

Il consiglio di amministrazione di Tim si riunirà lunedì 13 aprile per individuare i consulenti tecnici che analizzeranno l’offerta di acquisizione e scambio presentata da Poste. L’operazione segue la presa d’atto dell’offerta avvenuta lo scorso 23 marzo. L’iter di valutazione dell’opas sta accelerando, spostando l’attenzione del gruppo verso la definizione dei partner professionali che supporteranno il cda nella fase di esame della proposta di Poste. La roadmap verso l’assemblea del 15 aprile. Il calendario societario prevede un appuntamento cruciale per mercoledì 15 aprile. In quell’occasione i soci discuteranno l’approvazione del bilancio e della relazione riguardante la politica di remunerazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tim accelera su Poste: CDA per gli advisor e scontro sui premi

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