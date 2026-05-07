Sky ha presentato una richiesta di risarcimento da 1,9 miliardi di euro nei confronti di Tim e Dazn, in seguito a un provvedimento dell'Autorità Antitrust del dicembre 2025 che ha confermato un accordo ritenuto restrittivo della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e della pay TV. Nel frattempo, i ricavi nel mercato brasiliano sono aumentati fino a 3,3 miliardi di euro, mentre Tim si trova sotto pressione a causa di questa disputa giudiziaria.

Spada di Damocle giudiziaria per Tim. Sky ha chiesto un risarcimento da 1,9 miliardi all'ex monopolista e a Dazn, dopo che l'Antitrust in un provvedimento del 22 dicembre 2025 ha confermato la «grave intesa restrittiva della concorrenza» nel mercato telco e pay tv. Dopo il primo pronunciamento di Agcm nel 2023, i ricorsi al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato hanno confermato la sussistenza dell'infrazione collegata all'accordo tra Dazn e Tim, siglato nel 2021, con cui l'operatore tlc ha «limitato la capacità di Dazn di formulare offerte potenzialmente idonee a competere con quelle di uno dei principali player, quale TimVision». Intanto, ieri il gruppo Tim ha divulgato i conti dei primi tre mesi dell'anno con ricavi a 3,3 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% anno su anno.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tim, Sky chiede un maxi risarcimento. Il Brasile spinge i ricavi a 3,3 miliardi

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