Diritti tv sulla Serie A Sky chiede 1,9 miliardi di euro di danni a Tim e Dazn

Sky ha avanzato una richiesta di 1,9 miliardi di euro di risarcimento a Tim e Dazn in relazione ai diritti televisivi della Serie A. La disputa legale, che si protrae da diversi anni con numerosi procedimenti e ricorsi, ora si concentra sui danni economici subiti dalla società. La questione riguarda le modalità di gestione e distribuzione dei diritti televisivi del campionato italiano di calcio.

Dopo anni di procedimenti e ricorsi, la vicenda sui diritti tv della Serie A entra nella fase dei risarcimenti. Sky ha chiesto infatti fino a 1,9 miliardi di euro di danni a Tim e Dazn dopo che l’ Antitrust ha confermato a gennaio 2026 l’esistenza di una “ grave intesa restrittiva della concorrenza ” nel mercato delle telecomunicazioni e della pay tv. Ora sarà il Tribunale di Milano a pronunciarsi sulla richiesta. Al centro del caso c’è il “ Deal Memo Distribution ”, il memorandum sottoscritto nel gennaio 2021 tra Tim e Dazn in vista della gara per l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021 – 2024. Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’accordo avrebbe limitato la capacità di Dazn di presentare offerte realmente competitive sul mercato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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