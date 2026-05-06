Sky contro Tim e Dazn | chiesti 1,9 miliardi di risarcimento

La disputa tra Sky, Tim e Dazn riguardo ai diritti televisivi della Serie A si è spostata nei tribunali, con richieste di risarcimento che raggiungono 1,9 miliardi di euro. La causa coinvolge le due aziende televisive e il servizio di streaming, con l’obiettivo di definire le responsabilità e le cifre da versare. Le parti hanno presentato documenti e argomentazioni davanti ai giudici, aprendo un nuovo capitolo nella gestione dei diritti tv sportivi.

La battaglia per i diritti televisivi della Serie A si sposta dal campo alla sede civile, assumendo proporzioni economiche senza precedenti. Sky ha infatti presentato una richiesta di risarcimento record pari a 1,9 miliardi di euro nei confronti di Tim e Dazn. Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, l’atto segna l’inizio di un nuovo capitolo giudiziario davanti al Tribunale di Milano, chiamato a quantificare il danno subito dalla pay tv satellitare a seguito di quella che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha definito una grave intesa restrittiva della concorrenza. Al centro della disputa vi è il memorandum siglato nel 2021 tra l’operatore telefonico e la piattaforma di streaming in vista della gara indetta dalla Lega Serie A.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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