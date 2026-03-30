Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Perugia con l’accusa di aver pianificato un attacco ispirato alle stragi scolastiche americane, motivato dall’odio razziale e dal suprematismo bianco. Nel corso delle indagini è stato coinvolto anche un minorenne residente in provincia di Arezzo. L’indagine ha portato al sequestro di materiali e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

AREZZO – Un piano lucido, terrificante, ispirato alle peggiori stragi scolastiche americane e alimentato dal culto del suprematismo bianco. Nelle prime ore di oggi (30 marzo) i Carabinieri del Ros hanno fatto scattare l’operazione Hate, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di L’Aquila, che ha portato all’arresto di un diciassettenne di origini pescaresi, residente in provincia di Perugia, e alla perquisizione di altri sette giovanissimi tra Abruzzo, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. Le accuse nei confronti del diciassettenne sono pesantissime: propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggravate dalla detenzione di materiale con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Odio razziale all’insegna del suprematismo bianco: 17enne arrestato a Perugia. Indagato anche un minorenne aretino

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