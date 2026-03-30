Un minorenne di 17 anni è stato arrestato all’Aquila con l’accusa di aver pianificato un atto di odio razziale ispirato alle stragi scolastiche americane, caratterizzato da ideologie suprematiste bianche. Un altro minorenne, proveniente da Arezzo, è stato coinvolto nelle indagini. L’indagine è partita dopo che sono state trovate prove di un progetto violento e razzista.

AREZZO – Un piano lucido, terrificante, ispirato alle peggiori stragi scolastiche americane e alimentato dal culto del suprematismo bianco. Nelle prime ore di oggi (30 marzo) i Carabinieri del Ros hanno fatto scattare l’operazione Hate, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per imMinorenni di L’Aquila, che ha portato all’arresto di un diciassettenne di origini pescaresi, residente in provincia di Perugia, e alla perquisizione di altri sette giovanissimi tra Abruzzo, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. Le accuse nei confronti del diciassettenne sono pesantissime: propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggravate dalla detenzione di materiale con finalità di terrorismo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Odio razziale all’insegna del suprematismo bianco: 17enne arrestato all’Aquila. Indagato anche un minorenne aretino

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