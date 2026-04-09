Il Milan valuta Tiago Gabriel del Lecce come possibile rinforzo per la difesa. Si tratta di un calciatore con un costo e uno stipendio che rientrano nelle possibilità del club, e le trattative per il suo acquisto sono in corso. La società sta monitorando attentamente la situazione prima di procedere con eventuali operazioni di mercato. La decisione finale dipenderà dalle negoziazioni e dalle offerte ricevute.

Milan, mancano ormai pochissime giornate al termine della stagione e si inizia a parlare sempre con più insistenza dei possibili colpi di calciomercato del Diavolo. Di nomi se ne stanno facendo tantissimi in praticamente tutti i ruoli. I rossoneri dovrebbero tornare a giocare la Champions League la prossima stagione e la dirigenza del Milan dovrà cercare di inserire giocatori importanti per migliorare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Perché quindi non iniziare a fare delle ipotesi su possibili colpi che potrebbe essere molto interessanti per il futuro del Diavolo. Il Milan dovrà andare alla ricerca di un difensore esperto per rinforzare il reparto arretrato di Allegri, ma nessuno vieta alla dirigenza rossonero di prendere anche un altro difensore, magari più futuribile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco perché Tiago Gabriel è un profilo perfetto per la difesa: costo, stipendio e …

Alajbegovic profilo perfetto per il Milan: costo, numeri, scadenza e stipendioMancano sempre meno settimane al termine della stagione e all'inizio di quello che si prospetta un calciomercato molto importante per il Milan.

Nusa profilo perfetto per ‘RedBird’: costo, numeri, scadenza e stipendioDopo la nostra anticipazione sul futuro di Leao, questa mattina sono arrivate conferme su conferme: il portoghese potrebbe lasciare il Milan in...

Temi più discussi: Novità Bremer e non solo: ecco i 44 diffidati in Serie A, con un giallo saltano la 33a giornata; Novità Kean e non solo: ecco tutti i diffidati in Serie A, con un giallo saltano la 32a; E' SEMPRE MERCATO! Duello per Tiago Gabriel: SCATTA il Milan, ecco l'OFFERTA; Il Milan piomba su Tiago Gabriel: 5 milioni di differenza tra domanda e offerta.

Milan, mercato e incroci con gli agenti: da Tiago Gabriel a Bellanova, i possibili affari con i procuratori più attivi in casa rossoneraLa Base Soccer di Busardò e la GR Sports di Riso sono le due agenzie di procura con le quali il Milan ha fatto più affari negli ultimi anni Dopo il fallimento dell'Italia che per la terza volta consec ... calciomercato.com

Il Milan piomba su Tiago Gabriel, i rossoneri puntano il difensore del Lecce | CMNonostante il campionato non semplice del Lecce, in piena lotta per la salvezza, l’annata di Tiago Gabriel è stata sicuramente positiva con il centrale giallorosso che ha attirato l’attenzione di dive ... calciomercato.it

Per rinforzare la difesa, il #Milan potrebbe puntare al difensore del Lecce Tiago Gabriel. Sarebbe un buon colpo per i rossoneri Leggi nei commenti la nostra analisi #SempreMilan - facebook.com facebook

Il #Milan piomba su Tiago Gabriel per la difesa x.com