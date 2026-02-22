Ti svegli sempre stanco? Prova a dormire in questi hotel unici al mondo

Il sonno disturbato spesso deriva da camere d’albergo poco confortevoli, ma alcune strutture offrono soluzioni sorprendenti. Un esempio concreto sono hotel costruiti su isole sperdute o in ambienti naturali, dove i clienti possono dormire immersi nella quiete. Molti viaggiatori riferiscono di sentirsi più energici dopo aver soggiornato in queste strutture insolite. La scelta di un alloggio diverso può cambiare radicalmente il modo di vivere le vacanze.

Per decenni, il concetto di vacanza è stato indissolubilmente legato all’esplorazione frenetica, a itinerari densi di attività e a sveglie all’alba per “non perdere nemmeno un minuto” del viaggio. Tuttavia, una nuova consapevolezza scientifica e sociale sta invertendo questa rotta, dando vita a un fenomeno globale noto come Sleep Tourism (turismo del sonno). In un’epoca segnata da ritmi lavorativi incessanti e iperconnessione, viaggiare non serve più solo a vedere il mondo, ma a ritrovare il riposo perduto. L’interesse verso il sonno come servizio turistico di lusso ha subito un’accelerazione senza precedenti a seguito della pandemia di Covid-19. 🔗 Leggi su Cultweb.it

