Ti insegno io a fare giornalismo Domani ti querelo | l’ennesimo atto intimidatorio nei confronti del giornalismo libero

Un episodio di intimidazione si è verificato di recente nei confronti di un giornalista, che ha ricevuto una telefonata sul suo numero personale con toni minacciosi e un messaggio chiaro: “Ti insegno io a fare giornalismo”. La comunicazione non ha richiesto una replica o una smentita ufficiale, ma si è trattato di un contatto diretto e intimidatorio, che ha suscitato preoccupazione nel settore del giornalismo indipendente.

Tempo di lettura: 2 minuti Non una richiesta di replica, né una smentita formale. Ma una telefonata diretta, arrivata sul numero personale, con toni intimidatori e un messaggio preciso: “Ti insegno io a fare giornalismo”. È l’ennesimo episodio intimidatorio. Stavolta da parte di uno dei soggetti coinvolti nella maxi inchiesta sugli appalti pubblici, finita al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria. Una telefonata inattesa, alle 22:27, dai toni particolarmente decisi. Tutto tracciato. Dall’altro lato della cornetta, un uomo evidentemente irritato per un articolo pubblicato nelle ore precedenti. Un articolo che riportava fatti, circostanze e sviluppi relativi ad una vicenda di interesse pubblico, già oggetto di attenzione investigativa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Ti insegno io a fare giornalismo. Domani ti querelo”: l’ennesimo atto intimidatorio nei confronti del giornalismo libero Notizie correlate Le minacce del poliziotto Cinturrino a Zack: “O ti arresto o ti ammazzo. Qua comando io, non i Mansouri”La Procura di Milano contesta a Carmelo Cinturrino l'omicidio aggravato dalla premeditazione, oltre a una serie di altre accuse. Libertà di stampa, una sentenza difende il giornalismo liberoC’è una linea sottile tra tutela della reputazione e tentativo di imbavagliare l’informazione.