Libertà di stampa una sentenza difende il giornalismo libero

C’è una linea sottile tra tutela della reputazione e tentativo di imbavagliare l’informazione. Una linea che troppo spesso, negli ultimi anni, è stata piegata a favore di chi ha più potere, più risorse e più interesse a non essere raccontato. Ma una recente decisione del Tribunale di Roma rimette le cose al loro posto, con un messaggio netto: la querela o l’alternativa richiesta di risarcimento danni non possono diventare armi di pressione contro il giornalismo. Perché appare ormai evidente a tutti che non tutte le cause per diffamazione nascono per difendere un diritto. Quasi tutte nascono dal desiderio di spingere giornalisti, direttori ed editori a evitare di rivelare notizie sgradite, rischiando di doversi difendersi per anni, tra spese legali e danno economico, anche quando hanno fatto semplicemente il loro lavoro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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