In una recente intervista al podcast Sportiva-Mente, condotto da due compagni di nazionale, Thomas Ceccon ha parlato delle sue emozioni dopo la gara in Australia, affermando di non sentirsi sereno e di aver perso la motivazione per nuotare. Ha anche sottolineato che essere autentico rappresenta una sua caratteristica. La conversazione ha attirato l'attenzione degli appassionati di sport, portando nuovamente il nome del nuotatore al centro dell'attenzione.

Thomas Ceccon torna a far parlare di sé in una lunga intervista rilasciata al podcast Sportiva-Mente, condotto dai compagni di nazionale Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo. Il campione olimpico ha raccontato senza filtri il suo percorso di crescita e lo sviluppo della sua carriera, toccando anche altre tematiche fondamentali e soffermandosi sulle difficoltà della vita di uno sportivo. Le difficoltà scolastiche: “Ho fatto una scuola pubblica e poi privata quando mi sono trasferito a Verona per allenarmi. Quando nuotavo la mattina facevo fatica a seguire le lezioni. I professori non mi aiutavano. Ho sempre cercato di tenere nascosta la mia carriera, ma era difficile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Thomas Ceccon: “Non sono sereno, dopo l’Australia non avevo più voglia di nuotare. Essere vero è la mia caratteristica”

Thomas Ceccon: dico quello che penso - Ep. 31 Sportiva-Mente Podcast

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Temi più discussi: Io a 14 anni volevo già diventare un nuotatore professionista. Ora non vedo nessuno che voglia dare il 100%: Ceccon e la critica ai giovani; Thomas Ceccon: Non sono sereno, dopo l’Australia non avevo più voglia di nuotare. Essere vero è la mia caratteristica; Thomas Ceccon: Col nuoto o sei tipo me o non mangi. Il primo anno per mamma e papà è stato difficile; Ceccon: Io, stanco di fare il giramondo... Ho voglia di casa e vincerò ancora.

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