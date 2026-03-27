Gianluca Grignani annulla il tour per problemi di salute | Dopo Sanremo avevo più voglia di tornare live

Gianluca Grignani ha deciso di annullare il suo tour a causa di problemi di salute. Sono stati cancellati tre spettacoli, tra cui quelli programmati a Roma e Milano. I biglietti acquistati possono essere restituiti attraverso i canali ufficiali di vendita. L'artista aveva manifestato l'intenzione di tornare dal vivo dopo la sua partecipazione a Sanremo, ma ora si concentra sul recupero.

Gianluca Grignani cancella il tour a causa di problemi di salute. Annullati tre concerti compresi Roma e Milano, ma sono previsti rimborsi tramite canali ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati A Sanremo 2026 Gianluca Grignani e Laura Pausini si incontreranno per la prima volta dopo le polemicheAl Festival di Sanremo 2026 Gianluca Grignani, ospite di Luchè nella serata Cover, e Laura Pausini potrebbero incontrarsi per la prima volta in... Florian Lipowitz rivela: "Dopo il Tour problemi di salute, i riflettori mi mettono a disagioLe squadre professionistiche si preparano per la stagione 2026 con le prime corse a tappe e i test iniziali che definiscono i candidati ai Grandi... Gianluca Grignani contro Laura Pausini a Sanremo Quello che è successo in diretta.VIDEO Una selezione di notizie su Gianluca Grignani Temi più discussi: Blanco in duetto con Grignani: Una leggenda per me; Mà è nuovo album di Blanco, svelata la tracklist; Blanco featuring Elisa: il nuovo singolo Ricordi esce il 27 marzo, le date del tour e il duetto con Gianluca Grignani. Gianluca Grignani, grave perdita prima di Sanremo 2026: Mi mancherai GimboA pochi giorni dal suo ritorno al Festival di Sanremo, Gianluca Grignani deve fare i conti con una grave perdita. L’artista milanese ha perso l’amato Gimbo, suo amico a quattrozampe da circa dieci ... dilei.it Gianluca Grignani, l’addio al cane Gimbo (prima di Sanremo 2026): Eri e sarai il mio migliore amicoMilano, 23 febbraio 2026 – Il Festival di Sanremo 2026 è alle porte. La 76esima edizione della kermesse canora, in programma dal 24 al 28 febbraio sotto la conduzione di Carlo Conti con Laura Pausini, ... ilgiorno.it il duetto che non ti aspetti! Gianluca Grignani e Blanco “Peggio del Diavolo” Due penne Straordinarie, due generazioni in qualcosa di ESPLOSIVO #gianlucagrignani - facebook.com facebook