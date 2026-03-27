Gianluca Grignani annulla il tour per problemi di salute | Dopo Sanremo avevo più voglia di tornare live

Da fanpage.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Grignani ha deciso di annullare il suo tour a causa di problemi di salute. Sono stati cancellati tre spettacoli, tra cui quelli programmati a Roma e Milano. I biglietti acquistati possono essere restituiti attraverso i canali ufficiali di vendita. L'artista aveva manifestato l'intenzione di tornare dal vivo dopo la sua partecipazione a Sanremo, ma ora si concentra sul recupero.

Gianluca Grignani cancella il tour a causa di problemi di salute. Annullati tre concerti compresi Roma e Milano, ma sono previsti rimborsi tramite canali ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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