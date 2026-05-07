Thiago Avila e Saif Abukeshek sono ancora detenuti in Israele in modo illegale nel silenzio del resto del mondo

Thiago Avila e Saif Abukeshek sono attualmente detenuti in Israele senza un'udienza ufficiale o un processo, secondo quanto riportato. La loro detenzione prolungata avviene senza un quadro legale chiaro e non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali sulla situazione. La notizia ha ricevuto poca attenzione internazionale, nonostante le circostanze siano considerate illegali da parte di alcuni osservatori. Il Podcast di Fanpage.it dedica ogni giorno un approfondimento a questa vicenda.

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Temi più discussi: Flotilla, legali incontrano attivisti trattenuti in Israele: Hanno subito violenze; Flotilla pronta a ripartire per Thiago e Saif; Catene ai piedi, graffi e i lividi, la tuta da detenuti: Avila e Abukeshek in aula. Il giudice dispone il carcere per altri due giorni; Thiago Avila e Saif Abukeshek sono innocenti ma rischiano la morte. La portavoce della Flotilla: Vi tireremo fuori da quel buco nero.

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