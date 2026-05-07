The Days of NJPW #26 – Tranquilo

Da zonawrestling.net 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa storia legata alla New Japan Pro-Wrestling, si evidenzia un paradosso: l’atleta che oggi è considerato il preferito dal pubblico giapponese è stato in passato uno dei lottatori meno apprezzati tra i concorrenti di alto livello della promotion. La sua carriera ha attraversato momenti di popolarità e di scarso consenso, creando un percorso tutt’altro che lineare nel mondo del wrestling.

C’è un paradosso al centro di questa storia che vale la pena nominare prima di tutto il resto: l’uomo che sarebbe diventato il beniamino assoluto del wrestling giapponese è stato anche, per un certo periodo, il lottatore più impopolare tra i contendenti di alto rango della New Japan Pro-Wrestling. Non odiato — ignorato, che è peggio. Non fischiato con quella ferocia passionale che indica almeno un sentimento forte — accolto con l’applauso tiepido di chi sta aspettando che arrivasse qualcuno più interessante. Il wrestling ha una memoria lunga. Sa aspettare. E certe storie — quelle che finiscono nel modo in cui questa finisce — richiedono che il loro protagonista attraversi prima la cosa più difficile che esista in qualsiasi forma di spettacolo: la risposta sbagliata del pubblico.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

the days of njpw 26 8211 tranquilo
© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #26 – Tranquilo

Notizie correlate

The Days of NJPW #13 – Il declino della NJPWC’è un momento, nell’inverno giapponese, in cui le strade di Tokyo si svuotano con una rapidità che può sembrare soprannaturale.

The Days of NJPW #20 – L’assoC’è una cosa che Hiroshi Tanahashi faceva dopo ogni match vinto, e che nessun altro lottatore della New Japan aveva mai fatto in quel modo.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: The Days of NJPW #25 – Gli stranieri; The Days of NJPW #24 – Il Re; Wrestling Dontaku 2026 – I risultati del Day 1; Wrestling Dontaku 2026 – I risultati del Day 2.

the days the days of njpwThe Days of NJPW #25 – Gli stranieriC'è una cosa che i grandi movimenti culturali hanno sempre in comune: nessuno che li ha fondati sapeva che stava fondando un grande movimento culturale. Sapeva solo che stava facendo qualcosa che gli ... zonawrestling.net

The Days of NJPW #20 – L’assoC'è una cosa che Hiroshi Tanahashi faceva dopo ogni match vinto, e che nessun altro lottatore della New Japan aveva mai fatto in quel modo. Suonava una chitarra d'aria. Non con la serietà di chi esegu ... zonawrestling.net

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.