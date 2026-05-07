In questa storia legata alla New Japan Pro-Wrestling, si evidenzia un paradosso: l’atleta che oggi è considerato il preferito dal pubblico giapponese è stato in passato uno dei lottatori meno apprezzati tra i concorrenti di alto livello della promotion. La sua carriera ha attraversato momenti di popolarità e di scarso consenso, creando un percorso tutt’altro che lineare nel mondo del wrestling.

C’è un paradosso al centro di questa storia che vale la pena nominare prima di tutto il resto: l’uomo che sarebbe diventato il beniamino assoluto del wrestling giapponese è stato anche, per un certo periodo, il lottatore più impopolare tra i contendenti di alto rango della New Japan Pro-Wrestling. Non odiato — ignorato, che è peggio. Non fischiato con quella ferocia passionale che indica almeno un sentimento forte — accolto con l’applauso tiepido di chi sta aspettando che arrivasse qualcuno più interessante. Il wrestling ha una memoria lunga. Sa aspettare. E certe storie — quelle che finiscono nel modo in cui questa finisce — richiedono che il loro protagonista attraversi prima la cosa più difficile che esista in qualsiasi forma di spettacolo: la risposta sbagliata del pubblico.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #26 – Tranquilo

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