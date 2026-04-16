The Days of NJPW #20 – L’asso

Dopo ogni vittoria, Hiroshi Tanahashi compiva un gesto che nessun altro wrestler della New Japan aveva mai adottato. Questa abitudine si ripeteva costantemente, diventando un tratto distintivo del suo modo di celebrare le vittorie. La scena si ripeteva sul ring, con il lottatore che si comportava in modo unico rispetto ai suoi colleghi. La sua routine si consolidava come un marchio di fabbrica che attirava l’attenzione degli appassionati.

C’è una cosa che Hiroshi Tanahashi faceva dopo ogni match vinto, e che nessun altro lottatore della New Japan aveva mai fatto in quel modo. Suonava una chitarra d’aria. Non con la serietà di chi esegue un rito, non con l’ironia di chi sa di essere ridicolo — con quella gioia fisica e totale di chi non riesce a contenere qualcosa di grande. Le dita correvano lungo una chitarra invisibile, la testa si inclinava, le spalle si muovevano con il ritmo di una musica che esisteva solo per lui e per il pubblico che capiva immediatamente di cosa si trattava. Era un gesto semplice. Era un gesto perfetto. Il Giappone del 2006 non era più il Giappone del 2001.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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