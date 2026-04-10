Garth Ennis, noto autore di fumetti come The Boys, ha recentemente risposto a sette domande che molti si pongono. La sua intervista si concentra su aspetti legati alla sua carriera e alle sue opere, offrendo dettagli diretti e senza filtri. La conversazione è stata condotta senza riferimenti a persone o enti specifici e si concentra esclusivamente sulle risposte fornite dall’autore. La discussione è stata pubblicata indipendentemente dagli accordi commerciali di GQ Italia con i suoi partner.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Quando la serie The Boys è apparsa sullo schermo, ha subito rappresentato la reazione che ci voleva ad anni di cinecomic di grande intrattenimento, ma pur sempre paternalista e rassicurante, in cima ai box office. Per la prima volta, ci ha mostrato il lato oscuro della forza di quei racconti, e in esso anche lo specchio nemmeno troppo distorto della società in cui viviamo. The Boys è una schermaglia continua tra un manipolo di resistenti provati dalla sorte... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Garth Ennis, autore di The Boys, il fumetto, risponde alle 7 domande che tutti prima o poi abbiamo sognato di fargli

Babs di Garth Ennis: la figlia di Conan il barbaro e PreacherGarth Ennis, penna conosciuta nel mondo dei comics per una miriade di opere, da The Boys, Hellblazer, e Punisher passando per Preacher e Demon, si...

Babs, la ladra barbara di Garth Ennis e Jacen Burrows, arriva in Italia con saldaPressIl 13 febbraio grazie a saldaPress esce Babs, una commedia fantasy senza freni che ribalta tutti i cliché del genere con cinismo e ironica ferocia.

Temi più discussi: The boys 5 - Intervista all'autore Eric Kripke e ai protagonisti Karl Urban e Jack Quaid; Panini Comics: i fumetti in uscita questa settimana (6–12 aprile 2026); The Boys torna in fumetteria: Panini Comics lancia la nuova edizione pocket della saga; THE BOYS – POCKET.

All Star Sezione Otto, torna Garth Ennis il trasgressivo autore di Preacher [Recensione]Ritorna uno dei gruppi più strambi mai immaginati da Garth Ennis: La Sezione Otto! Cosa succede quando un team di personaggi disfunzionali decide di combattere il crimine a Gotham City? Di tutto e ce ... mangaforever.net

Punisher di Garth Ennis 1 | Recensione del primo Omnibus dell’autore irlandeseTra le opere Marvel più significative uscite tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio del nuovo millennio, uno dei periodi più caotici e allo stesso tempo creativi della Casa delle Idee, bisogna ... mangaforever.net

John McCrea, per la prima volta a Catania, tra i grandi ospiti di Etna Comics 2026 Dal 30 maggio al 2 giugno il celebre co-creatore di #Hitman, la serie dark-comedy anni ‘90 scritta da Garth Ennis, sarà in #ArtistAlley per la - facebook.com facebook