Tg1 Marco Poggi ai carabinieri | Mi state influenzando

Durante un interrogatorio ai carabinieri, Marco Poggi ha affermato di sentirsi influenzato. Nei documenti dell'inchiesta, gli investigatori descrivono Poggi come ostile e in costante difesa di un'altra persona coinvolta nell'indagine. I carabinieri hanno annotato queste sue reazioni nel corso delle verifiche. La vicenda riguarda approfondimenti su alcune persone sotto indagine e i loro comportamenti durante le fasi investigative.

Nelle carte dell'inchiesta la sorpresa dei carabinieri che definiscono Marco Poggi "ostile" e alle prese con una "costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio". Lo scrive il Tg1 sui propri canali social. "Io capisco che fate il vostro lavoro - le parole di Poggi durante l'interrogatorio del 20 maggio 2025- pero' in questa situazione mi state influenzando" (..) "non so cosa rispondere perche' se do una risposta poi questo scrive.. omissis.. non riesco neanche a finire la frase". "Per gli inquirenti nell'esame di Marco Poggi - si legge ancora sui socila del Tg1 - si registra una "modificazione" del contenuto delle testimonianze rese nell'arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tg1, Marco Poggi ai carabinieri: "Mi state influenzando" Notizie correlate Marco Poggi e quell’accusa ai carabinieri: «Così mi state influenzando»Il Tg1 svela un dettaglio dell’inchiesta di Garlasco: ovvero l’atteggiamento del fratello di Chiara Poggi, Marco, durante l’interrogatorio del 20... Marco Poggi «ostile» e in «costante difesa d'ufficio di Sempio». Il fratello di Chiara ai carabinieri: «Così mi state influenzando»Gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco registrano una «modificazione» del contenuto delle testimonianze rese da Marco Poggi, fratello di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Caso Garlasco, cos'ha in mano la Procura e perchè le intercettazioni rivelate: cosa cambia da oggi; Garlasco, domani interrogate gemelle Cappa. Il 6 Sempio e Marco Poggi; Garlasco. Il Tg1 e le intercettazioni di Sempio: Ho visto i video di Chiara prima dell'omicidio e tentai un approccio. Marco Poggi «ostile» e in «costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio». Il fratello di Chiara ai carabinieri: «Così mi state influenzando»Gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco registrano una «modificazione» del contenuto delle testimonianze rese da Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, ... leggo.it Garlasco, il fratello di Chiara Poggi ostile ai carabinieri durante l’interrogatorio: Mi state influenzandoNelle carte dell’inchiesta la sorpresa dei carabinieri che definiscono Marco Poggi ostile e alle prese con una costante difesa d’ufficio di Andrea Sempio. Lo scrive il Tg1 sui propri canali social ... affaritaliani.it Nelle carte dell'inchiesta la sorpresa dei carabinieri che definiscono Marco Poggi "ostile" e alle prese con una "costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio". "Io capisco che fate il vostro lavoro - le parole di Poggi durante l'interrogatorio del 20 maggio 2025- x.com Garlasco, l’arrivo di Marco Poggi in procura - facebook.com facebook