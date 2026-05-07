Marco Poggi e quell’accusa ai carabinieri | Così mi state influenzando

Durante un interrogatorio avvenuto il 20 maggio 2025, il fratello di Chiara Poggi ha dichiarato di sentirsi influenzato dall’atteggiamento dei carabinieri. Il Tg1 ha rivelato un particolare riguardante questa testimonianza, inserendola nell’ambito di un’inchiesta avviata a Garlasco. La vicenda riguarda l’accusa rivolta ai militari coinvolti, con il soggetto che ha evidenziato un senso di pressione durante le fasi investigative.

Il Tg1 svela un dettaglio dell’inchiesta di Garlasco: ovvero l’atteggiamento del fratello di Chiara Poggi, Marco, durante l’interrogatorio del 20 maggio 2025. I carabinieri, sorpresi, definiscono Marco Poggi « ostile » e alle prese con una « costante difesa d’ufficio di Andrea Sempio ». «Io capisco che fate il vostro lavoro – avrebbe detto Poggi – però in questa situazione mi state influenzando», spiegherebbe una dichiarazione resa quel 20 maggio. «Non so cosa rispondere perché se do una risposta poi questo scrive .. omissis.. non riesco neanche a finire la frase», avrebbe detto Marco Poggi ai militari. La «modifica» di Marco Poggi. Per gli inquirenti, secondo il Tg1, nell’esame di Marco Poggi si registra una «modificazione», del contenuto delle testimonianze rese nell’arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima.🔗 Leggi su Open.online

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