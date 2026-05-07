Gli inquirenti che indagano sul delitto di Garlasco registrano una «modificazione» del contenuto delle testimonianze rese da Marco Poggi, fratello di Chiara, nell'arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima. Lo rende noto sui suoi profili social il Tg1, secondo cui nelle carte dell'inchiesta i carabinieri definiscono Marco Poggi «ostile» e alle prese con una «costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio», di cui è da sempre amico. «Marco Poggi ostile e in costante difesa di Sempio» «Io capisco che fate il vostro lavoro - le parole di Poggi durante l'interrogatorio del 20 maggio 2025 - però in questa situazione mi state influenzando» (.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Marco Poggi «ostile» e in «costante difesa d'ufficio di Sempio». Il fratello di Chiara ai carabinieri: «Così mi state influenzando»

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