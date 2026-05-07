TFA sostegno esercitati con i test degli anni precedenti Per tutti gli ordini e gradi di scuola
È stata annunciata l’attesa del nuovo bando per il TFA sostegno, che riguarda tutti gli ordini e gradi di scuola. Nel frattempo, vengono messe a disposizione dei candidati varie prove degli anni precedenti, utili per esercitarsi. Il corso offre un’ampia raccolta di test, pronti per essere utilizzati come simulazioni di esame reale, con l’obiettivo di preparare al meglio chi si sta avvicinando alla prova.
TFA sostegno, in attesa del bando. Vi proponiamo una raccolta di prove degli anni passati. Vi ricordiamo che nel nostro corso sono presenti migliaia di test che sono immediatamente utilizzabili simulando una reale prova. Il link lo trovate alla fine della pagina. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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