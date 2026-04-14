Tfa Sostegno la UIL Scuola | Abolire il numero chiuso Basta con la via crucis dei docenti costretti all’estero

La UIL Scuola chiede di eliminare il numero chiuso nei percorsi di formazione per il sostegno, evidenziando la situazione dei docenti costretti a cercare opportunità all’estero. La proposta mira a semplificare l’accesso alla formazione e a ridurre le difficoltà di inserimento nel sistema scolastico italiano. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulla qualità e sull’accessibilità della preparazione professionale nel settore dell’istruzione.

Non è solo una battaglia sindacale, ma una "missione educativa e civile". Con queste parole il Segretario generale della UIL Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, ha rilanciato oggi da Napoli una delle rivendicazioni più sentite dal mondo della scuola: l'abolizione del numero chiuso per l'accesso ai percorsi universitari di specializzazione sul sostegno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Organici docenti 2026/2027, la UIL Scuola: “Riduzione di 5.000 posti inaccettabile, necessaria la trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto a partire dal sostegno”Il 31 marzo si è tenuto l'incontro tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 20222024...

Organici docenti 2026/2027, la UIL Scuola: “Taglio di 5.000 posti inaccettabile, solo 134 in più sul sostegno e posti di potenziamento in calo per tre anni consecutivi”Il 31 marzo si è tenuto l'incontro tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 20222024...