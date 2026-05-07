Tessera sanitaria cambia tutto | cosa si può fare adesso

Da oggi, le modalità di gestione delle spese sanitarie sono cambiate, portando alcune novità nella dichiarazione dei redditi. La semplificazione riguarda principalmente le procedure legate alla tessera sanitaria e mira a ridurre la burocrazia, permettendo di risparmiare tempo e fatica durante le pratiche fiscali. Questi aggiornamenti si inseriscono in un quadro di modifiche che interessano sia il modello 730 sia il modello Redditi, con effetti pratici che entreranno in vigore immediatamente.

Sul fronte delle spese sanitarie, qualcosa cambia davvero. E non è una rivoluzione da poco. Perché, nella giungla della dichiarazione dei redditi – tra modello 730 e modello Redditi – arriva una semplificazione che taglia la burocrazia e, almeno sulla carta, salva tempo e pazienza.Il punto è chiaro ed è proprio l’Agenzia delle entrate a specificare: “Non è necessario presentare e conservare scontrini e fatture”. Basta il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema tessera sanitaria oppure l’elenco presente nella precompilata dell’Agenzia delle entrate. Tradotto: addio carta, benvenuto digitale. Ma con qualche condizione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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