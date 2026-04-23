Truffa sulla tessera sanitaria è allerta | cosa non dovete fare

È stato segnalato un aumento di tentativi di truffa legati alle comunicazioni via email che fingono di essere collegamenti ufficiali riguardanti la tessera sanitaria. Queste email, spesso simili a messaggi legittimi, invitano gli utenti a cliccare su link o fornire informazioni sensibili. Le autorità hanno diffuso avvisi per ricordare di non aprire allegati o inserire dati personali in risposta a messaggi sospetti.

Una comunicazione apparentemente innocua, di quelle che arrivano ogni giorno nella posta elettronica, può trasformarsi in una minaccia concreta per la sicurezza dei dati personali. Negli ultimi giorni si sta diffondendo una nuova campagna di phishing che utilizza il nome delle istituzioni sanitarie per ingannare i cittadini, sfruttando un tema particolarmente sensibile come il rinnovo della tessera sanitaria. Un meccanismo studiato nei dettagli, che punta tutto sulla fiducia e sulla familiarità con servizi considerati essenziali. Il messaggio si presenta con un mittente credibile e invita l’utente ad aggiornare i propri dati o a rinnovare la tessera sanitaria, facendo spesso riferimento anche al Fascicolo sanitario elettronico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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