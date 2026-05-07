Tesori etruschi di Tuscania valorizzati e fruibili per i prossimi tre anni | l' accordo tra Soprintendenza e Comune

Una convenzione è stata firmata tra la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale e il Comune di Tuscania. L’accordo prevede la valorizzazione e la fruizione delle aree archeologiche della zona per i prossimi tre anni. Questa collaborazione mira a migliorare l’accessibilità e la tutela dei siti storici presenti nel territorio.

Convenzione tra Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale e l’amministrazione comunale di Tuscania per la valorizzazione delle aree archeologiche per i prossimi tre anni. A firmare il “patto” triennale sono stati la soprintendente.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Frosinone, accordo Comune–Soprintendenza per valorizzare i siti archeologiciÈ stato firmato a Frosinone l’accordo tra il Comune e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina,... Leggi anche: I tesori inaccessibili tornano fruibili in quattro comuni del Foggiano con le Giornate Fai di primavera Contenuti di approfondimento Si parla di: Le mani d'argento di Vulci negli Stati Uniti, il capolavoro etrusco conquista San Francisco. A Tuscania riaprono alcune straordinarie necropoliSe avete il desiderio di una gita fuori porta, che vi porti alla scoperta di tesori archeologici unici, la meta ideale di questi mesi è Tuscania. Da oggi, i visitatori avranno l’occasione di ammirare ... siviaggia.it Archeo Design 2024: Giovani talenti reinterpretano tesori etruschi in oggetti di design contemporaneo al Museo Archeologico Nazionale dell’UmbriaGiovani designer reinterpretano reperti etruschi in chiave contemporanea a Archeo Design 2024 a Perugia, con opere esposte al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria. Tesori etruschi che diventano ... lanazione.it