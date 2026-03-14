I tesori inaccessibili tornano fruibili in quattro comuni del Foggiano con le Giornate Fai di primavera

In quattro comuni del Foggiano, le chiese normalmente chiuse al pubblico aprono le loro porte durante la XXXIV edizione delle Giornate FAI di Primavera. Questa iniziativa permette ai visitatori di accedere a alcuni dei tesori spesso inaccessibili, offrendo l'opportunità di scoprire edifici storici e artistici che raramente vengono aperti al pubblico. L'evento si svolge in un periodo prestabilito e coinvolge diverse località della zona.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Chiese solitamente chiuse riaprono eccezionalmente in occasione della XXXIV edizione delle Giornate FAI di Primavera. In provincia di Foggia sono quattro i comuni nella mappa dei luoghi aperti: San Marco La Catola, Torremaggiore, Troia e Cerignola. A San Marco La Catola sarà possibile visitare il Palazzo Ducale, recentemente restaurato, che ospita la Biblioteca dei Monti Dauni e spazi destinati ad attività socio-culturali. I visitatori, inoltre, potranno accedere liberamente alla Chiesa di San Nicola di Mira, al Santuario della Madonna di Giosafat e al convento annesso, che ospitò più volte Padre Pio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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