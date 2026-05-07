Terziario Manageritalia | vale 58% valore aggiunto economia?

Il settore terziario rappresenta ora il 58% del valore aggiunto dell'economia italiana, rispetto al 49% registrato nel 1995. La crescita è attribuibile principalmente ai servizi avanzati e alla digitalizzazione. Tuttavia, il settore continua a mostrare ritardi strutturali in aree come produttività, managerialità e innovazione. Questi dati sono stati diffusi da Manageritalia, l’associazione dei manager italiani.

Roma, 7 mag. (AdnkronosLabitalia) - Vale ormai il 58% del valore aggiunto dell'economia italiana, contro il 49% del 1995, trainato soprattutto dai servizi avanzati e dalla digitalizzazione, ma continua a scontare ritardi strutturali su produttività, managerialità e innovazione. È questo il quadro sul terziario di mercato che emerge dal nuovo Osservatorio del Terziario di Manageritalia, presentato oggi a Roma nella sede di Comin & Partners, in Piazza dei Santi Apostoli. Il terziario di mercato è in crescita: tra il 2019 e il 2024 i servizi ict sono aumentati del 21% e quelli professionali del 30%, mentre l'export dei servizi ha registrato nel 2024 un incremento del 5,34%, restando tuttavia fortemente concentrato sul turismo, che pesa per il 38% del totale, e su pochi mercati esteri.🔗 Leggi su Iltempo.it

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