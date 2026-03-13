Fitch conferma il rating dell' Italia a BBB+ Economia diversificata e ad alto valore aggiunto

Da ilmessaggero.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fitch Ratings ha confermato il rating dell’Italia a BBB+ con outlook stabile. L’agenzia ha indicato che l’economia italiana si distingue per la diversificazione e il valore aggiunto elevato. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza menzionare ulteriori dettagli o variazioni rispetto alle valutazioni precedenti.

Fitch Ratings ha confermato il rating dell'Italia a 'BBB+', l'outlook è stabile. Lo rende noto l'agenzia di rating internazionale in un comunicato sottolienando che il rating dell’Italia "è sostenuto dalla sua grande economia diversificata e ad alto valore aggiunto, nonché dai benefici di stabilità istituzionale e finanziaria derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e alla zona euro». Questi punti di forza, rileva Fitch, «sono tuttavia compensati da un livello molto elevato di debito pubblico e da prospettive di crescita limitate nel medio periodo, fattori che riducono la flessibilità fiscale e limitano la capacità di ridurre il debito». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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