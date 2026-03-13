Fitch conferma il rating dell' Italia a BBB+ Economia diversificata e ad alto valore aggiunto

Fitch Ratings ha confermato il rating dell’Italia a BBB+ con outlook stabile. L’agenzia ha indicato che l’economia italiana si distingue per la diversificazione e il valore aggiunto elevato. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza menzionare ulteriori dettagli o variazioni rispetto alle valutazioni precedenti.

Fitch Ratings ha confermato il rating dell'Italia a 'BBB+', l'outlook è stabile. Lo rende noto l'agenzia di rating internazionale in un comunicato sottolienando che il rating dell’Italia "è sostenuto dalla sua grande economia diversificata e ad alto valore aggiunto, nonché dai benefici di stabilità istituzionale e finanziaria derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e alla zona euro». Questi punti di forza, rileva Fitch, «sono tuttavia compensati da un livello molto elevato di debito pubblico e da prospettive di crescita limitate nel medio periodo, fattori che riducono la flessibilità fiscale e limitano la capacità di ridurre il debito». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+. «Economia diversificata e ad alto valore aggiunto» Articoli correlati Leggi anche: Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+ S&P conferma rating BBB+ dell'Italia, alza outlook a positivoS&P conferma il rating dell'Italia 'BBB+' e alza l'outlook da stabile a positivo. Approfondimenti e contenuti su Fitch conferma Temi più discussi: Popolare di Sondrio, Fitch conferma i rating; Banca Popolare di Sondrio, Fitch conferma rating investment grade BBB; William Blair conferma rating Market Perform su azioni Abercrombie & Fitch; Alperia rafforza il profilo ESG con un rating EcoVadis da 89 su 100. Popolare di Sondrio, Fitch conferma i ratingIl rating emittente a lungo termine della banca è stato mantenuto al livello investment grade BBB, con outlook Positivo ... soldionline.it Banca Popolare di Sondrio, Fitch conferma rating investment grade BBBIn particolare, il rating emittente a lungo termine della Banca è stato mantenuto al livello investment grade BBB, con outlook Positivo, in linea con il giudizio assegnato alla Capogruppo BPER Ban ... finanza.repubblica.it Rating Italia sotto la lente di Fitch: attesa per la nuova “pagella”, ma non si stimano sorprese • Tra conti pubblici, crescita moderata e segnali dal mercato del lavoro, gli investitori attendono la conferma del giudizio dopo gli upgrade arrivati negli… x.com Municipali a Marsiglia con l'estrema destra in testa ai sondaggi, il rapper Naps rimesso in liberta dopo la condanna per stupro, la Francia schiera il Tonnerre nel Mediterraneo, Fitch conferma il rating A+, frappes massicce su Teheran, droni iraniani sulle basi a - facebook.com facebook