L' economia parmense nel 2026 | valore aggiunto a crescita zero

Nel 2026, l’economia della provincia di Parma mostra un rallentamento significativo con il tasso di crescita del valore aggiunto che si avvicina allo zero. Secondo le stime della Camera di commercio dell’Emilia, i dati degli scenari di previsione elaborati dall’Osservatorio Prometeia indicano una stabilizzazione, senza aumenti rilevanti rispetto all’anno precedente. La situazione rappresenta una variazione rispetto alle precedenti fasi di sviluppo economico della zona.

Si abbassa decisamente, fino ad azzerarsi, il tasso di crescita dell’economia parmense.Le analisi della Camera di commercio dell’Emilia sui dati degli scenari di previsione dell’Osservatorio Prometeia parlano, infatti, di un valore aggiunto a crescita zero.Solo i servizi e le costruzioni, secondo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

Economia parmense in crescita: Pil +0,7% nel 2026 e occupazione in aumentoPer Parma e provincia, le previsioni economiche per il 2026 indicano una crescita del Pil dello 0,7%, in linea con la media regionale (+0,8%) e...

Leggi anche: Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB+. «Economia diversificata e ad alto valore aggiunto»

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: A Parma imprese attive stabili nel primo trimestre 2026: in totale sono 38.550; Prezzi all'ingrosso stabili a Parma; Consorzio Agrario Parma, Fatturato +10,7 %; Yuka, l'app che minaccia i prodotti alimentari italiani: mortadella bocciata, prosciutto di Parma salato.

L'economia parmense nel 2026: valore aggiunto a crescita zeroLe analisi della Camera di commercio dell’Emilia sui dati degli scenari di previsione dell’Osservatorio Prometeia ... parmatoday.it

Convegno “Infiltrazioni criminali nell’economia del territorio parmense” - 28 Ottobre Parma - facebook.com facebook