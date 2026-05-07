Terziario Bella Confcommercio | Valorizzare ogni settore di quello di mercato

Un rappresentante di un'associazione di categoria ha espresso apprezzamento per il lavoro di un osservatorio che analizza il settore dei servizi. Ha sottolineato che in Italia, in ogni settore e periodo, si verifica una relazione inversa tra crescita dell'occupazione e produttività del lavoro. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un evento a Roma.

Roma, 7 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Complimenti per il lavoro dell'Osservatorio. Nei servizi, ma in qualsiasi settore, in qualsiasi periodo di tempo, in Italia c'è una relazione inversa tra dinamiche dell'occupazione e produttività del lavoro. È la nostra malattia sistemica. Abbiamo fattori di contesto come gli eccessi di burocrazia e fiscalità, il difetto che io chiamo 'fiscocrazia', che impediscono di puntare sulla coppia vincente, l'unica coppia vincente: più produttività dove cresce l'occupazione, non dove scende. La strada della prosperità diffusa è fatta così e solo così. Le alternative servono al massimo a rallentare il declino, a fare i tavoli di concertazione, ad alimentare lamentele, richieste dei privati e promesse e nuovi diritti da parte della controparte pubblica.🔗 Leggi su Iltempo.it

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