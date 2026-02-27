Lavoro stagionale | nuovo accordo Confcommercio Genova-sindacati per aziende del settore Terziario

Confcommercio Genova, Fisascat Cisl e Uiltucs Liguria hanno firmato un nuovo accordo territoriale riguardante il lavoro stagionale nel settore del terziario. L'intesa riguarda le aziende del settore e si concentra sulle modalità di gestione dell'occupazione temporanea. L'accordo è stato siglato tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Confcommercio Genova, Fisascat Cisl e Uiltucs Liguria hanno siglato un nuovo accordo territoriale in materia di stagionalità. L'intesa, che dà applicazione all'articolo 75 del Ccnl Terziario, regola l'assunzione di lavoratori stagionali nelle località a vocazione turistica del Comune e della.