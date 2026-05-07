In Italia, il settore terziario riceve poca attenzione rispetto alla sua reale rilevanza, secondo quanto affermato da un rappresentante di Manageritalia. Nonostante il suo peso nell’economia nazionale, il settore viene spesso considerato meno strategico rispetto ad altri. Questa percezione viene ribadita anche in un momento in cui il terziario si dimostra fondamentale per la ripresa e lo sviluppo del Paese.

Roma, 7 mag. (AdnkronosLabitalia) - "L'Italia continua dal nostro punto di vista a sottovalutare il terziario. E non a caso siamo qui a parlarne, in collaborazione con il nostro principale partner contrattuale e istituzionale che è Confcommercio. Il terziario di mercato vale il 58% del valore aggiunto, è un elemento straordinario, molto importante, è un settore che traina l'economia, in termini di occupazione e aiuta e abilita la produttività diffusa, democratica, ne moltiplica il valore e ne sostiene l'innovazione. Senza servizi avanzati non c'è crescita e non esiste quindi una manifattura che sia effettivamente competitiva. Terziario e industria fanno crescere il Paese".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terziario, Ballarè (Manageritalia): "E' molto importante ma si continua a sottovalutarlo"

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